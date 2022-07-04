Yeni sezon öncesinde Roman Saiss, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun transferleriyle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş , Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'un genç stoperi Emrecan Uzunhan'ı da listesine almıştı.

Uzun süredir Sarı-Siyahlılar'la görüşen Kara Kartal, İstanbul ekibiyle 21 yaşındaki oyuncunun prensip anlaşmasına vardı. Siyah-Beyazlılar bu transfer için İstanbulspor'a 1 milyon 750 bin Euro artı iki kiralık oyuncu verecek. Kiralık gidecek oyuncular, kamp dönüşünde teknik direktör Valerien Ismael'in raporuna göre netleşecek. Öte yandan başarılı oyuncunun bir sonraki satışından da İstanbul temsilcisine yüzde 20 pay ödeneceği gelen haberler arasında.

Transferin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Kara Kartal'ın, Çaykur Rizespor 'un genç stoperi Emirhan Topçu için de yaptığı görüşmelerde büyük mesafe katettiği öğrenildi.

Orhan Yıldırım







