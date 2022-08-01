Beşiktaş Emirhan İlkhan'ın alternatifini buldu! Hedefte Kerem Atakan Kesgin var
Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş transferde gaza bastı. Siyah-beyazlılar Emirhan İlkhan'ın takımdan sürpriz bir şekilde ayrılmasına karşın, Sivasspor'da forma giyen Kerem Atakan Kesgin'i gündemine aldı.
Beşiktaş , genç oyuncusu Emirhan İlkhan'ı Torino'ya göndermeye hazırlanıyor.
İtalyan ekibi, Emirhan için belirlenen satın almaya opsiyonunu vereceğini Beşiktaş'a iletti.
EMİRHAN YERİNE O GELECEK!
Öte yandan Beşiktaş, Emirhan İlkhan yerine transfer etmek istediği ismi buldu.
Siyah-beyazlılar, Sivasspor'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i gündemine aldı.
Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor'un Trabzonspor ile oynadığı Süper Kupa maçında da 28 dakika sahada kalmıştı.
Genç oyuncu, kariyerine Bucaspor altyapısında başlamış ve daha sonra Göztepe, Sivasspor'da oynamıştı. (A Spor)