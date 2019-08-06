Beşiktaş, Elyounoussi ile anlaştı!

Sol bekte için en ciddi adaylar Paderborn forması giyen Jamilu Collins ile Lazio’dan Riza Durmisi. İki oyuncu ve kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor.

Lens’ten bir türlü istediği verimi alamayan Beşiktaş, kanatlarda Boyd ve Quaresma’ya da alternatif arıyor.

Siyah beyazlılarda öncelik Southampton forması giyen Mohamed Elyounoussi ve Schalke'den ayrılması beklenen Yevhen Konoplyanka.

Southampton’da Mohamed Elyounoussi’yi kiralık olarak kadroya dahil edebilmek için temaslarını sürdüren Beşiktaş, Fas asıllı Norveçli oyuncu ile anlaşmış durumda.

İngiliz ekibiyle şartlarda orta yol bulunması durumunda yakın zamanda transfer gerçekleşebilir. Konoplyanka da ise Beşiktaş ağırdan hareket ediyor.

Önceki yıllarda da adı birçok kez siyah beyazlılar ile anılan yıldız isim için uygun zemin arayan yönetim, maliyeti düşürmesi durumunda bu transferi de gerçekleştirebilir. (TRT Spor)