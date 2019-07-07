Boyd ile anlaşmaya varılmış olmasıysa teknik heyeti sevindirdi...Abdullah Avcı'nın Medipol Başakşehir'de görev yaparken de takip ettiği bir isim olan Boyd'un futbol tarzını beğendiği ve oyuncunun saha dışı yaşantısı hakkında da olumlu bir geri dönüş aldığı öğrenildi....

Larin'i Zulte Waregem'e kiralayarak forvet rotasyonundaki maaş maliyetini azaltan siyah beyazlılar bu bölgeye takviye yapmayacak.... Beşiktaş'ın yeni sezondaki forvetleri Burak, Umut ve Güven olacak...

Şu ana dek sadece Ljajic'in bonservisini alan Beşiktaş yeni transferler ile Türk Lirası üzerinden sözleşme yapacak

Öte yandan Beşiktaş Douglas'tan vazgeçti... Teknik heyetin geçtiğimiz sezon Demir Grup Sivasspor forması giyen Brezilyalı için olumsuz rapor verdiği öğrenildi. (Bein Sports)