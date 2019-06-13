Beşiktaş Dorukhan Toköz için 9 milyon euroyu reddetti!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performans ile dikkat çeken Dorukhan Toköz'e İtalyan kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Bir süre önce 23 yaşındaki oyuncu için siyah beyazlı kulübün kapısını çalan Udinese, 9 milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu. Ancak Beşiktaş yönetimi İtalyan ekibine olumsuz yanıt verdi. İstenilen rakamın 15 milyon Euro olduğu da gelen haberler arasında.

MART AYINDA DA GENOA GELMİŞTİ

Udinese'den önce bir başka İtalyan kulübü Genoa da Dorukhan için temasa geçmiş ancak taraftar arasında anlaşma sağlanamamıştı. Dorukhan, Eskişehir'den Beşiktaş'a bedelsiz gelmişti.

Kaynak: Takvim





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