Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş 'ta yeni bir golcü gündeme geldi.

Belçika basınından voetbalbelgie.be'de yer habere göre siyah beyazlılar, Ukrayna'nın Dnipro takımında forma giyen Ukraynalı golcü Artem Dovbyk ile ilgileniyor. Haberde isimleri açıklanmayan iki Belçika ekibiyle Fransız devi Marsilya'nın da 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.









Bonservis bedeli 1 milyon euro

Takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dovbyk, geçtiğimiz sezon Dnipro ile lig ve kupa olmak üzere çıktığı toplam 27 maçta 10 gole imza attı. Golcü futbolcunun 1 milyon euroluk bonservis bedeli bulunuyor.