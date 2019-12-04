Beşiktaş dipten zirveye çıktı

Beşiktaş’ta üst üste alınan galibiyetlerle yüzler gülüyor. Süper Lig’in 13. hafta mücadelesinde taraftar desteğini de arkasına alarak etkili bir futbol ortaya koyan siyah-beyazlılar, Kayserispor karşısında 4-1’lik galibiyetle ayrılırken, rakiplerinin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi ve puan durumunda 3. sıraya yükselmeyi başardı. Sezon başında lige kötü bir giriş yapan, UEFA Avrupa Ligi’nde üst üste yenilgiler alarak taraftarlarını üzen ve bu periyotta bir de olağanüstü seçim yaşayan siyah-beyazlılar, ilk 6 haftada topladığı 5 puanla ligin dibine demir atmıştı. Sivasspor mağlubiyetinin ardından sahasında Göztepe’yi yenen Beşiktaş, ardından çıktığı 4 lig maçında Rizespor ve Başakşehir’le berabere kalırken, Gaziantep FK ve Trabzonspor deplasmanlarında ise puan alamadı. 6 hafta sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan, attığı 8 gole karşılık kalesinde 12 gol gören siyah-beyazlı ekip, ligde yalnızca Kayserispor ve Gençlerbirliği’ni geçmeyi başarmıştı ve 5 puanla 16. sırada yer alıyordu.

7 MAÇTA 19 PUAN

Üst üste alınan kötü sonuçların gölgesinde lider durumda bulunan Alanyaspor’u konuk eden Beşiktaş, 2-0’lık galibiyetle bir nebze nefes aldı. 20 Ekim’de yapılan olağanüstü seçimden bir gün önce Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlılar, 0-0’lık beraberlik alarak İstanbul’a dönmüştü. Beşiktaş’ta ne olduysa, seçimden sonra oldu. Ahmet Nur Çebi’nin seçimi kazanmasının ardından başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Ümraniye’ye giderek takıma ve teknik ekibe destek vereceğini açıkladı. Çebi’nin ziyaretinin ardından Galatasaray derbisini kazanan Beşiktaş, ardından sırasıyla Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarında hanesine 3 puan yazdırdı. Son 7 maçında 19 puan toplayarak ligin en formda ekiplerinden birisi haline gelen siyah-beyazlılar, 7 haftada tam 13 sıra yükselerek 3. sıraya oturdu.

TARAFTAR KAZANILDI

Sezon başında karamsarlık havası yaşayan ve futbolcularla yönetimi sürekli protesto eden, teknik heyetin istifasını isteyen camia, 13. haftada şampiyonluk iddiasını güçlendiren, takım, teknik direktör, yönetim ve taraftar arasında büyük bir kenetlenme yaşamaya başlayan bir camiaya dönmüş durumda. Yönetimin ve teknik heyetin altını önemle çizdiği ve en önemli konu olarak gördükleri şey olan taraftar desteğinin de Kayserispor maçıyla iyiden iyiye hissedilmesi takım ve yönetim için en büyük mutluluk. Taraftar desteğinin artması yöneticilerin, teknik heyetin ve futbolcuların “Artık taraftar arkamızda, bundan sonra önümüz daha aydınlık” sözlerini sarf etmesini de sağlıyor.

Kaynak: Yeni Şafak