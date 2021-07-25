Beşiktaş Diego Godin için ısrarcı

Defans hattına tecrübeli bir ismi getirmeyi planlayan Beşitaş'ın Uruguaylı stoper Diego Godin için ısrarı sürüyor.

Daha önce 35 yaşındaki yıldız için 2 milyon 250 bin euro teklif yapan siyah beyazlıların teklifi yükselttiği öğrenildi. Topmercato.com'un İspanyolların dünyaca ünlü basın organı AS'a dayandırdığı habere göre Beşiktaş , başarılı defans oyuncuya senelik 3 milyon euro karşılığında 3 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Yüksek maaşı nedeniyle Cagliari'nin göndermeyi planladığı Godin'in de Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle siyah beyazlılara sıcak baktığı ve kesin kararını önümüzdeki haftalarda açıklayacağı belirtildi.









Avrupa devlerinin formasını giydi

Kariyeri boyunca Atletico Madrid, Villarreal ve İnter gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan Uruguaylı stoper, 2020'de geldiği Cagliari ile geçtiğimiz sezon ligde çıktığı 28 maçta 1 gole imza attı.