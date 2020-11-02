Beşiktaş dibe vurdu!

ING Basketbol Süper Ligi’nde son 2 sıradaki iki takımın mücadelesinde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Beşiktaş’ı çekişmeli geçen maçta mağlup etmeyi başardı: 87-83. Beşkaza Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 29-15 sonuçlandı. İkinci periyotta rakibine 8 sayı şansı verip 31 sayı bulan Beşiktaş, 14 sayılık farkı kapatıp öne geçti. Soyunma odasına 37-46 girildi. Kara Kartal, bir ara farkı 14’e kadar çıkarsa da son çeyreğe 63-60 önde girdi. Dördüncü periyotta bitime 15 saniye kala Neal’ın 3 sayılık basketiyle 85-83 öne geçen Fethiye, üstünlüğünü koruyup salondan 87-83 galip ayrıldı.

Blackmoon’un 32 sayısı yetmedi

Fethiye’de Neal 27 sayı ile galibiyetin mimarı oldu. Siyah-Beyazlı ekipte Blackmoon 32 sayılık müthiş performansı ile yenilgiyi önleyemedi. Ev sahibi ekip, 6 maç sonunda 2. galibiyetini aldı. Kabus gibi bir sezon geçiren Beşiktaş ise 6. maçında da galibiyet yüzü göremedi, ligin son sırasında yer aldı.