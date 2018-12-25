Beşiktaş dibe vurdu!

7 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 26 puan toplayan siyah-beyazlı takım devre arasına zirveden uzak girdi.

Kartal, 1994-1995 sezonundan itibaren yapılan değerlendirmede en kötü dönemini ise 2005-2006’nın ilk yarısında yaşadı. Söz konusu sezonda 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 25 puan elde edebilen siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 5. sırada tamamlamıştı.

Beşiktaş, 4. sezonunu geçiren Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki en kötü ilk yarı performansını yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, Güneş yönetiminde 2015-2016’nın ilk yarısını 41 puanla tamamlarken, sonraki sezonda 38 puana ulaştı. Geçen sezon 30 puan elde ederek ciddi bir gerileme yaşayan Kartal bu sezon ise daha büyük düşüşle 26 puanda kaldı.

Beşiktaş’ta devre arasına en yüksek puanla giren isim deneyimli teknik adam Mircea Lucescu oldu. Rumen çalıştırıcı yönetiminde 2003-2004 sezonunun devre arasına yenilgisiz lider giren Beşiktaş; 13 galibiyet, 4 beraberliğin ardından 43 puanla en yakın rakibinin 8 puan önünde ilk yarıyı lider kapatmıştı.

(Milliyet)