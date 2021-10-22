Beşiktaş derbiye tam kadro!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde C Grubu 3. maçında Sporting’e kaybeden Siyah-Beyazlılar, bu mücadele sonrasında pazartesi günkü Galatasaray karşılaşmasına moral için çıkacak. Derbiyi kazanıp hem ligdeki hem de Avrupa’daki negatif görüntüyü silmeyi planlayan Kara Kartal’da teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda takım, dün günü izinli geçirdi. Önceki gün takımla bir araya gelerek, “Kafanızı boşaltın öyle gelin. Ligdeki en kritik maçlardan birini oynayacağız. Üst üste aldığımız kötü sonuçlara ‘dur’ deme vakti. Beşiktaş , üç maç üst üste kötü oynayıp kaybetmez. Sadece çalıştıklarımızı sahaya taşıyın yeter” sözlerini sarf eden Yalçın, derbiyle yeni bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapıyor.

Değişim yaşanacak...

Pazartesi günü Vodafone Park’ta oynanacak derbide Beşiktaş, ideal 11’ine geçiş yapacak. Kalede Ersin Destanoğlu’na görev verecek olan teknik direktör Sergen Yalçın, savunma hattını; Valentin Rosier, Domagoj Vida, Welinton Souza ve Rıdvan Yılmaz’ın üzerine kurup Sporting mücadelesinde görevlendirdiği Fabrice N’Sakala’yı kulübeye çekecek. Orta alanda Josef de Souza, Miralem Pjanic, Alex Teixeira üçlüsünü bozması beklenmeyen Yalçın’ın, 8+3 kuralı sebebiyle sol kanatta Kenan Karaman’ı karşı hatta da Rachid Ghezzal’ı ilk 11’de sahaya sürmesi planlanıyor. Kara Kartal’ın forvet hattındaki gol silahı ise yine Michy Batshuayi olacak.

Atiba, takip altında

Siyah-Beyazlılar’da tedavileri devam eden Kevin N’Koudou ve Mehmet Topal’ın ise derbi kadrosunda yer alması beklenmiyor. Öte yandan Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Atiba Hutchinson’ın ise durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Kanadalı ön libero, bugün takım idmanında yer alırsa derbide oynama ihtimali olacak.