Beşiktaş derbi öncesi moral buldu

Türkiye Kupası’nda son 16 turunda dün akşam Çaykur Rizespor’la karşı karşıya gelen Siyah-Beyazlılar, rakibini Cyle Larin’in attığı golle 1-0’lık skorla devirerek turnuvada çeyrek final biletini kaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın öğrencileri, bu sonuçla beraber Süper Lig’de haftanın maçında pazar günü Galatasaray’la oynayacakları derbi öncesinde moral depoladı. Domagoj Vida ve Valentin Rosier, dün akşamki karşılaşmada kadroya alınmayarak derbiye saklandı. 2 futbolcu, hafta sonunda oynanacak karşılaşmada ilk 11’deki yerlerine geri dönecek.

Savunmada zorunlu değişim

Kara Kartal’ın geçen hafta Hatayspor’la oynadığı Süper Lig mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Welinton, pazar günkü Galatasaray derbisinde görev yapamayacak. Bundan dolayı Brezilyalı futbolcuyu dün akşam kupada Çaykur Rizespor’la oynanan mücadelede görevlendiren teknik ekip, bu ismin yerine hafta sonunda Montero ve Necip Uysal ikilisinden birini sahaya sürecek. Dün akşam stoperde Montero’yu görevlendiren teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Galatasaray karşısında da İspanyol futbolcuyu sahaya sürmesi muhtemel...