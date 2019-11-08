Beşiktaş Denizlispor'a Braga'da hazırlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 11. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah Braga'da yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

08 Kasım 2019, Cuma 15:51
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Beşiktaş Denizlispor'a Braga'da hazırlanıyor

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme,kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Dünkü maçta oynayan futbolcularımız, idmanı sahada yapılan rejenarasyon çalışması ile tamamladı. Diğer futbolcularımız ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve konrol pas çalışması yapıldı. İdman, şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, bugün öğleden sonra özel uçakla İstanbul'a dönecek. Siyah-Beyazlılar, Y. maçı hazırlıklarını yarın (9 Kasım) saat 19.00’da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek. 

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