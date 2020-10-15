Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. İdman; kuvvet, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Denge ve kuvvet çalışmasının yer aldığı istasyonlar değişmeli olarak yapıldı. İdman, 5’e 2 ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, yarın saat 11.30 ve 17.00’de basına kapalı yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

İSTANBUL (İHA)