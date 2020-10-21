Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah saatlerinde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ ile Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanmasından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları da idmanın bir bölümünü izledi. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift devreli maçın ardından şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

DHA