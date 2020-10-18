Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

18 Ekim 2020, Pazar 14:29 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışmalarının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, hazırlıklarına 20 Ekim Salı günü saat 17.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

İHA

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