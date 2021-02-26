Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u konuk etti. Geçtiğimiz haftayı BAY geçen Siyah Beyazlılar, muhteşem bir dönüş yaptı. Son iki maçını kazanan Sergen Yalçın'ın öğrencileri Denizlispor engelini de 3-0 aşarak, şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürümeye devam etti.

Vodafone Park'ta oynanan maçta muhteşem bir ilk yarı geçiren Kara Kartal, 22'de Larin ile öne geçti. Golün ardından Denizlispor kalesini abluka altına alan Beşiktaş, 38'de Aboubakar ile farkı 2'ye çıkardı. 39'da sahneye çıkan Ljajic ise skoru belirledi. Sahadan 3-0 galip ayrılan Siyah Beyazlı ekip 54 puanla 2. sıraya yerleşti. Denizlispor ise 21 puanla 19. sırada kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

7' Denizlispor'un kanat oyuncusu Sagal'ın sağ çaprazdan arka direğe havalandırdığı top direkt olarak direkt auta gitti.

13' Diskerud'dan sıyrılan N'Koudou, ceza sahasının dışından şutunu attı, top Denizlispor kalecisi Cenk'te kaldı.

16' Beşiktaş'ta Vida ile Welinton'un anlaşamaması sonrası Denizlispor fırsat yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Mesanovic, vakit kaybetmeden şutunu gönderdi. Welinton'dan seken top kornere gitti. Sagal'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Larin topu karşıladı.

20' Maçın en net pozisyonu Denizlispor'dan geldi. Sagal'ın sol kanattan yaptığı ortaya Rodellaga'nın gelişine yaptığı vuruş direği az farkla geçti ve top auta çıktı.

GOL | 22' Beşiktaş Larin'le golü buldu. Sağ kanadı çok etkili kullanan Rosier, Atiba'nın pasıyla topla buluştu ve ceza sahasına topu çevirdi. Mustafa Yumlu'nun uzaklaştırmak istediği top Larin'in önünde kaldı. Sağ çaprazda dar açıdan net bir vuruş yapan Kanadalı golcü, Cenk Gönen'i avladı ve topu ağlara gönderdi.

Süper Lig'de 5 maç sonra ağları sarsan Cyle Larin, bu sezon 13. golünü kaydetti.

VAR | GOL İPTAL 28' N'Koudou'nun sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte Lopes'ten önce topla buluşan Larin, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. VAR incelemesinin ardından Larin'in topu elle kontrol ettiği tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

33' N'Koudou'nun ara pasıyla Adem Ljajic, kaleci Cenk'le karşı karşıya kaldı. Sırp orta sahanın yaptığı aşırtma vuruşu auta çıktı. Yan hakem de pozisyonun sona ermesiyle ofsayt bayrağını kaldırdı.

36' 36' Denizlispor'un tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu, geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Bakalorz'a bıraktı.

GOL | 38' Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Kullanılan kornerde Cenk Gönen'in yumrukladığı topu N'Sakala içeri çevirdi. Seken topu önünde bulan Aboubakar, dönerek vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

Süper Lig'de 3 maç sonra ağları sarsan Vincent Aboubakar, bu sezon 13. golünü kaydetti.

GOL | 39' 1 dakika önce gol atan Aboubakar, şimdi de asist yaptı. N'Koudou'nun pasına hareketlenen Kamerunlu golcü, ceza sahasına girdi ve topu boş durumda olan Ljajic'e aktardı. Boş kaleye topu ağlara gönderen Sırp orta saha, farkı 3'e çıkaran golü kaydetti.

VAR | GOL İPTAL 44' Denizlispor'un Kolombiyalı golcüsü Rodallega, aldığı pası şık bir şekilde kontrol etti ve vuruş açısını yarattı. Tecrübeli oyuncu, sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Denizlispor’un golü, VAR kararı sonrası Rodallega'nın ofsaytta olması nedeniyle iptal edildi.

45' Denizlispor'da Sagal'ın sol çaprazdan attığı sert şut direkten oyun alanına döndü. Boş durumdaki Mesanovic topu ağlara gönderemeyince Yeşil Siyahlı ekip farkı 2'ye indirme fırsatını kullanamadı.

Beşiktaş ilk 45 dakikayı 3-0 önde tamamladı.

47' İkinci yarının ilk tehlikesi Beşiktaş'tan geldi. Ceza sahası önünde topla buluşan Atiba'nın vuruşu kaleci Cenk'te kaldı.

51' Ceza sahası dışında topla buluşan Rodallega, Atiba'dan kurtuldu ve sert bir şut attı, top üstten auta çıktı.

54' Denizlispor'un Şilili kanat oyuncusu Angelo Sagal, itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

63' Aboubakar ile verkaç yapıp ceza sahasına doğru yaklaşan N'Koudou'nun vuruşu üstten auta gitti.

65' Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Kevin N'Koudou oyundan çıktı. Gökhan Töre ve Necip Uysal oyuna dahil oldu.

66' Atiba'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Gökhan Töre'nin vuruşunda top yakın direğin yanından dışarıya gitti.

67' Beşiktaş'ta Gökhan Töre sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Rakibi ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Cüneyt Çakır, "devam" dedi.

68' Denizlispor'da Mesanovic'in yerine Sacko, Diskerud'un yerine Hasan oyuna girdi.

74' Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın yerine Oğuzhan Özyakup oyuna dahil oldu.

80' Maçın etkili isimlerinden olan Sagal, sol kanatta Rosier'den topu kapıp ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol eden Rodallega'nın dönerek yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

81' Josef'in savunma arkasına gönderdiği topa Aboubakar hareketlendi. Kaleci Cenk topu kafayla uzaklaştırdı. Seken topla buluşan Gökhan Töre'nin aşırtma vuruşu üstten auta gitti.

82' Denizlispor'da Sagal'ın yerine Dossevi, Beşiktaş'ta ise Atiba'nın yerine Dorukhan, Aboubakar'ın yerine Hasic oyuna girdi.

88' Beşiktaş 4. gole çok yaklaştı. Sağ kanattan koşu yapan Rosier, topu içeriye çevirdi. Boş durumda olan Hasic'in yaptığı vuruş Cenk'ten döndü.

89' Josef'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Larin, kaleci Cenk'ten sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi, ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

90 dakika Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu- Rosier, Welinton, Vida (Dk. 74 Oğuzhan Özyakup), N'Sakala, Josef, N'Koudou (Dk. 65 Gökhan Töre), Atiba (Dk. 84 Dorukhan Toköz), Ljajic (Dk. 65 Necip Uysal), Larin, Aboubakar (Dk. 84 Hasic)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Cenk Gönen- Lopes (Dk. 46 Özer Özdemir), Leismann, Mustafa Yumlu (Dk. 38 Bakalorz), Ayman Mohamed, Kubilay Aktaş, Diskerud (Dk. 68 Hasan Ayaroğlu), Murawski, Sagal (Dk. 83 Dossevi), Mesanovic (Dk. 69 Sacko), Rodallega

GOLLER: Dk. 22 Larin, Dk. 38 Aboubakar, Dk. 39 Ljajic (Beşiktaş) -

SARI KARTLAR: Sagal (Yukatel Denizlispor)

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