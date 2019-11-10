Türkiye Süper Ligi’nde 11. haftanın kapanışında Beşiktaş, evinde Denizlispor’u konuk ederken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

Galatasaray galibiyetiyle silkelenen Beşiktaş, geçen hafta Antalya deplasmanında maçın başında bulduğu gollerle 2-1 kazanırken, bu sezon ilk defa üst üste 2 maç kazanmış oldu. Hafta arası Braga seyahati ise beklendiği gibi geçmezken 3-1 yenilen temsilcimiz gruptan çıkma şansını da kaybetti. Dorukhan Toköz ve Douglas Pereira sakatlığı süren isimlerken, hafta arası riske edilmeyen Burak Yılmaz, Atiba, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Diaby ve N’koudou forma giyebilecek. Rahatsızlığı nedeniyle Portekiz’e uçamayan Abdullah Avcı ise bu kez takımın başında yerini alacak.

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Denizlispor bu sezon enteresan şekilde evinde alamadığı puanları deplasmanlarda elde ediyor. Mehmet Özdilek’in göreve gelmesinden sonra iç sahada Fenerbahçe ve Sivas maçlarını puansız tamamlarlarken, Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup etmişlerdi. Cezası biten Sapunaru sahada olabilecekken, tek eksik Estupinan maç kadrosunda yer almadı.

İSTATİSTİKLERE GÖZ ATMAKTA FAYDA VAR!

• Beşiktaş evinde oynadığı son 11 lig maçının 9’unu kazandı.

• Beşiktaş’ın bu sezon iç sahada oynadığı 5 lig maçının 4’ü 2,5 gol altı sonuçlandı.

• Beşiktaş rakibi karşısında evindeki son 8 maçı kazandı.

• Denizlispor’un son 10 lig maçının 8’inde 2,5 gol barajı aşılmadı.

• Denizlispor rakibinin sahasında, çıktığı son 6 maçın 5’inde gol atamadı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ BU MAÇA NE DİYOR?

Misli.com üyelerinin %79 gibi çok büyük bir çoğunluğunun bu maçta Beşiktaş galibiyetinden yana tercihi kullandığını görüyoruz. Bu tercihin ardından maçta 1,5 Gol Üstü seçeneği %7 ile gelen diğer alternatif olmuş.



