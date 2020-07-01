Türkiye'de transfer döneminin henüz ilk gününde savunmaya dev bir takviye için hamlede bulunan siyah-beyazlılar, Tottenham'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan yıldız savunmacısını gündemine aldı.

33 yaşındaki Jan Vertonghen'in transferine teknik heyet olumlu rapor verdi. Yıldız oyuncunun transfer süreci, şartların ve maliyetlerin görüşülme aşamasında.

JAN VERTONGHEN KİMDİR?

1.89 boyundaki 33 yaşındaki Belçikalı savunma oyuncusu, 2012-2013 sezonundan bu yana Tottenham forması giyiyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Jan Vertonghen, Tottenham formasıyla bu sezon 19'u Premier Lig, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 26 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalarda 2 gol 1 de asistin altına imzasını attı. Tecrübeli savunma oyuncusu asıl mevkii olan stoperin yanısıra sol bekte de oynayabiliyor. (Vuvuzela Sports)