Beşiktaş Darko Churlinov'u takibe aldı

Beşiktaş, Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'ün 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Darko Churlinov'un peşinde olduğu öğrenildi.

30 Temmuz 2019, Salı 08:01
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Beşiktaş Darko Churlinov'u takibe aldı

Kara Kartal’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken genç isimler için de çalışmalar yapılıyor. Beşiktaş’ın bu doğrultuda son olarak Almanya Bundesliga temsilcisi Köln’de forma giyen Darko Churlinov’un peşinde olduğu öğrenildi. 19 yaşındaki sol kanat oyuncusunu takibe alan Siyah-Beyazlılar’ın, Makedon oyuncu için Köln’ün kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi. Genç yıldız adayıyla Türkiye’den Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de takipte olduğu konuşuluyor.

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