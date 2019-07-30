Kara Kartal’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken genç isimler için de çalışmalar yapılıyor. Beşiktaş’ın bu doğrultuda son olarak Almanya Bundesliga temsilcisi Köln’de forma giyen Darko Churlinov’un peşinde olduğu öğrenildi. 19 yaşındaki sol kanat oyuncusunu takibe alan Siyah-Beyazlılar’ın, Makedon oyuncu için Köln’ün kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi. Genç yıldız adayıyla Türkiye’den Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de takipte olduğu konuşuluyor.