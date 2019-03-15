Beşiktaş, çizgi film oluyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 10 günlük Japonya çıkarmasında birçok üst düzey görüşme yaptı. Orman, Japon halkının çok sevdiği ve ülkenin en tanınmış eserlerinden olan Japon çizim sanatı anime ile ilgili girişimler için de düğmeye bastı.

Japonya'da milyonlarca insanın ilgi duyduğu bu sektörde Beşiktaş'ın yer almasının kulübe büyük ivme kazandıracağını düşünen Orman, takımın televizyonlarda çizgi film olarak yer alması için yeni bir anlaşma yapmak üzere. Böylece hem reklam yapılacak hem de kulübün kasasına para girecek.

NAGATOMO İLE KAGAWA YEMEKTE BULUŞTULAR

Öte yandan Galatasaraylı Nagatomo ile Beşiktaşlı Kagawa dün yemekte buluştu. Kagawa Dünya Kupası sonrası ilk kez Japonya Milli Takımı'ndan davet alırken Nagatomo çağrılmadı. (Sabah)