Beşiktaş cephesi resmen açıkladı! Aboubakar bombası...

Bir önceki yıl Tondela'yla oynanan lig maçında sol diz ön çapraz ve iç yan bağlarını koparan Vincent Aboubakar, bu sezon Porto'da yalnızca 2 maçta forma şansı bulabilmişti. B takımına kadar düşen Kamerunlu santrforun geçtiğimiz günlerde iznini geçirmek için İstanbul'a gelmesi, eski takımı Beşiktaş'a geri döneceğine yönelik iddiaları yeniden alevlendirmişti.

Beşiktaş cephesinden ise bugün söz konusu transferle ilgili olarak Siyah Beyazlı taraftarları son derece heyecanlandıracak bir açıklama geldi. Portekiz'de yayım yapan A Bola gazetesine konuşan futbol direktörü Ali Naibi, "Size Ocak ayında Beşiktaş'ın Aboubakar için girişimde bulunacağını garanti edebilirim. Kendisi, kulüp tarihinde iz bırakmış bir oyuncu ve taraftarlar onu çok seviyor." sözlerini kullandı.

Eski futbolcularının son derece kaliteli bir isim olduğunun altını çizen Naibi, "Harika bir golcüden bahsediyoruz. Bu yüzden onu Ağustos'ta da almayı çok istedik. Aboubakar'ın Beşiktaş'ta oynama şansı her zaman olacaktır." şeklinde konuştu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da yaz transfer döneminin bitiminin ardından yaptığı bir açıklamada 27 yaşındaki golcü oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini söylerken "MR sonuçlarını istedik, göndermediler. Aboubakar gelmek için '500 bin Euro daha fazla alırım.' dedi. Taraftarımızın duygusal bağı var ama oyuncudan da aynı şeyi bekliyorduk. Bu zihniyetle Beşiktaş'a gelmesini doğru bulmadık." ifadelerini kullanmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler