Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Vefat eden annesi için ülkesinde düzenlenen cenaze törenine katıldıktan sonra Türkiye'ye dönen Vincent Aboubakar, çalışmada yer aldı.

Siyah beyazlı ekip, yarın saat 19.00’da Vodafone Park’ta Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu isimlerden oluştu: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Ajdin Hasic, Atakan Üner, Rachid Ghezzal, Georges Nkoudou, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.



