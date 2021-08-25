Beşiktaş, Can Bozdoğan transferinde sona yaklaşıyor

Transferde hız kesmeyen Beşiktaş , gurbetçi futbolcu Can Bozdoğan'ı kadrosuna katmaya çok yakın.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın paylaştığı habere göre siyah beyazlılar, 20 yaşındaki futbolcunun transferi için kulübüyle anlaşma sağladı. Haberde, Beşiktaş'ın merkez orta saha oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2025 yılına kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi.









Schalke ile 17 maça çıktı

Köln'ün altyapısından yetişen Can Bozdoğan, Temmez 2019'dan beri Schalke 04'ün kadrosunda yer alıyor. Genç futbolcu, lacivert beyazlılarla toplam 17 maça çıkarken 2 asistlik performans sergiledi.