Beşiktaş Bursaspor'a hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

08 Şubat 2019, Cuma 19:41
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Beşiktaş Bursaspor'a hazır

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Küçük oyunlar, pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 19.00’da Vodafone Park'ta Bursapor ile Spor Toto Süper Lig maçı oynayacak. 

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