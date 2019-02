Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 20. haftada Antalyaspor’u deplasmanda 6-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, yakalanan olumlu havayı taraftarı önünde de sürdürmeye çalışacak. Süper Lig’de 21. haftaya Beşiktaş 33 puan ve averajla 3’üncü, Bursaspor ise 24 puanla 11’inci sırada girdi. Beşiktaş, ligde Vodafone Park’ta çıktığı son iki maçta rakipleriyle berabere kaldı.

Peki, Beşiktaş - Bursaspor maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Beşiktaş - Bursaspor maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Beşiktaş - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

9 Şubat Cumartesi günü Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Beşiktaş - Bursaspor 11'ler...

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven Yalçın, Burak Yılmaz

Yedekler: Utku, Necip, Roco, Caner, Muhayer, Oğuzhan, Kagawa, Medel, Mustafa, larin

Bursaspor: Muhammed, Umut, Vergini, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Latovlevici, Yusuf, Saivet, Umut Nayir

Burak Yılmaz dönüyor

Siyah-beyazlı takıma transfer olduktan sonra iki karşılaşmaya çıkan ancak henüz golle tanışamayan Burak Yılmaz, cezasının ardından Bursaspor maçıyla sahalara dönecek.

Sarı kart cezalısı olduğu için Antalyaspor maçında forma giyemeyen tecrübeli oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş’in görev vermesi halinde yarınki maçta forma giyecek.

Gözler Kagawa’da

Geçen hafta oyuna sonradan giren ve 3 dakikada attığı 2 golle adından söz ettiren Beşiktaş’ın yeni transferi Shinji Kagawa ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Taraftarların Japon futbolcuya büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Dört futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş’ta Bursaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Adem Ljajic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 22. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Öte yandan, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği, karşılaşmayı konuk Bursaspor’un taraftarları tribünden izleyemeyecek.

Beşiktaş-Bursaspor rekabetinde 100. randevu

Beşiktaş ile Bursaspor, ligde 100. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında, Bursaspor’un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi’nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 99 lig maçından 45’ini Beşiktaş, 16’sını Bursaspor kazandı, 38 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 11 maçı yitirmeyen siyah-beyazlıların ligdeki 136 golüne, yeşil-beyazlılar 89 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Bursa’da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.

Beşiktaş, son 17 maçtan birini yitirdi

Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere Bursaspor ile ligde yaptığı son 17 maçtan 13’ünü kazandı, 3’sinde berabere kaldı, sadece birini yitirdi. Siyah-beyazlılar, 2010-2011 sezonunda İstanbul’daki maçı 1-0 kazandı, Bursa’da yapılması gereken karşılaşma, ev sahibi takım taraftarlarının maç öncesi stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle başlamadan iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, karşılaşmayı 3-0 hükmen Beşiktaş lehine tescil etti. Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda Bursa’da 2-1, İstanbul’da 3-1 galip geldi. 2012-2013’te İstanbul’daki randevu 3-3 bitti, Bursa’da ev sahibi ekip 3-0 kazandı. 2013-2014’te Beşiktaş, deplasmanda 3-0, evinde 1-0 galip geldi. 2014-2015’te Beşiktaş, Bursa’da 1-0, İstanbul’da da 3-2’lik skorlarla gülen taraf oldu. 2015-2016’daki müsabakaları siyah-beyazlılar, Bursa’da 1-0, İstanbul’da da 3-2’lik skorlarla kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş, evindeki maçta 2-1’lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı, deplasmanda da rakibine 2-0 üstünlük kurdu. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul’daki randevuda siyah-beyazlılar sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı, ikinci yarıda Bursa’da taraflar 2-2’lik eşitliği bozamadı. Bu sezon ise Bursa’daki karşılaşma 1-1 sona erdi.

Beşiktaş’ın sahasındaki maçlar

Beşiktaş, sahasında yaptığı lig maçlarında, Bursaspor’a karşı galibiyet sayısında büyük üstünlük kurdu. İki takım arasında İstanbul’da yapılan 47 maçın 27’sini Beşiktaş, 4’ünü Bursaspor kazanırken, 16 maç da berabere sonuçlandı. İstanbul’daki lig maçlarında Beşiktaş toplam 79, Bursaspor ise 37 gol attı. Geçen sezon Vodafone Park’taki maçı Beşiktaş 2-1 kazandı. Bu arada, iki takım arasında 1998-1999 sezonunda İstanbul’da yapılması gereken karşılaşma, siyah-beyazlı takımın cezası nedeniyle İzmir’de oynandı ve 3-3 bitti. 2007-2008 sezonunda ise yine Beşiktaş’ın cezası nedeniyle Adana’da yapılan müsabakada Beşiktaş 3-0 galip geldi.

Bursaspor’un tarihi galibiyeti

Beşiktaş, lig tarihinde şimdiye dek en farklı skorlu yenilgisini Bursaspor karşısında aldı. 1980-1981 sezonunda, 7 Eylül 1980 tarihinde Bursa’da yapılan maçı 5-0 kazanan Bursaspor, Beşiktaş’a tarihi hezimeti yaşattı.

Beşiktaş’ın farklı galibiyetleri

Beşiktaş ise Bursaspor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyetlerini 4 farklı sonuçlarla aldı. Siyah-beyazlılar, İnönü Stadı’ndaki maçlarda 28 Nisan 2000 tarihinde 5-1, 28 Kasım 1987 tarihinde ise 4-0 galip geldi.

Rekabetten ilginç notlar

Beşiktaş ile Bursaspor arasında yapılan ilk 14 lig maçından tam 12 tanesi berabere sonuçlandı.

İki takım arasında 1967-1968 ile 1973-1974 sezonları arasındaki ilk 14 lig maçında taraflar birer galibiyet alabildi, diğerlerinde skor olarak birbirlerine üstünlük kuramadı. Bursaspor, 9 Kasım 1997’de evinde 2-1 kazandığı müsabakanın ardından, üst üste 14 lig maçında Beşiktaş’ı yenemedi. Yeşil-beyazlı ekip bu süre içinde sadece 4 beraberlik alırken, 10 kez mağlup oldu, galibiyet hasretine 13 Mayıs 2007’de evinde 3-0’lık sonuçla son verdi. Beşiktaş ise Bursaspor’a karşı lig tarihinde ilk galibiyetini ancak rekabetteki 9. randevuda alabildi. İki takım arasındaki ilk 8 maçtan 7’si berabere bitti, birini Bursaspor kazandı, siyah-beyazlılar, rakibi karşısında ancak 9. buluşmada galip gelebildi.