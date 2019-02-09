Beşiktaş-Bursaspor maç sonucu: 2-0

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Antalyaspor'u 6-2 ile geçen Beşiktaş, bu hafta da Bursaspor'u Burak Yılmaz'ın golleriyle devirdi ve Başakşehir'in puan kaybettiği haftada zirveye iki puan daha yaklaştı.

Maçtan Dakikalar:

Karşılaşma ev sahibi ekip Beşiktaş'ın vuruşu ile başladı.

Mücadeledeki ilk gol girişimi rakip takım Bursaspor'dan geldi. 6. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası dışından vuruşu farklı şekilde auta gitti.

Mücadelenin ilk 10 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi.

22.dakikada Beşiktaş organize geldi. Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül'Ün arka direğe yaptığı ortayı Burak Güven'in önüne indirdi. Genç futbolcunun kaleye uzak bir bölgeden yapmış olduğu vuruş farklı şekilde dışarı çıktı.

25.dakikada Beşiktaş Burak Yılmaz'la gole çok yaklaştı. Lens'in ön direğe yaptığı ortaya vuran Burak'ın topu direğin dibinden dışarı çıktı.

26'da Lens'in son çizgiden içeri çevirdiği topu ceza alanı sağ çaprazında alan Gökhan Gönül orta-şut karışımı bir vuruş yaptı, kaleye yönelen top savunmanın kontrolünde auta çıktı.

36.dakikada Beşiktaş, Atiba'nın yerde kalmasıyla tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Ljajic'in vuruşu savunmaya da çarparak yan ağlarda kaldı.

Lens pozisyondan yararlanamadı!

37'de Ljajic'in derinlemesine pasıyla ceza alanında topu alan Lens sağ çaprazdan uygun durumda vuruşunu yaptı, kaleci Muhammed üzerine gelen topu çıkarmayı başardı.

Burak Yılmaz siftah yaptı!

Burak Yılmaz, 4130 gün sonra Beşiktaş formasıyla fileleri havalandırdı

40.dakikada Lens'in asistiyle ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Burak, düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu 1-0.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya Bursaspor, oyuncu değişikliğiyle başladı. Latovlevici oyundan çıkarken yerine Allano girdi.

47.dakikada sol kanattan ceza alanına sokulan Güven Yalçın'ın şutunda kaleci Muhammed'den seken topu savunma uzaklaştırdı.

49'da Beşiktaş dört kişiyle hızlı atağa çıktı. Güven'in ara pasıyla topu alan Ljajic ceza alanına girerken vuruşunu yaptı, kaleci Muhammed topu kornere çeldi.

54.dakikada Bursaspor, ikinci oyuncu değişikliğine gitti. Badji oyundan çıktı ve yerine Shehu girdi.

55.dakikada Aytaç Kara, Güven Yalçın'a yaptığı faulden sonra itiraz ettiği için sarı kart gördü. Topun başına geçen Ljajic'İn şutu kaleci Muhammed'de kaldı.

Burak Yılmaz'ın gecesi!

Burak, karşılaşmadaki ikinci golünün sevincini Dorukhan'la paylaştı

62.dakikada Burak Yılmaz, orta sahada rakibine baskı yaptı ve topu kaptı. Golcü futbolcu ceza sahasına yakın bölgede Ertuğrul'dan da sıyrılarak ceza sahasına girdi ve topu filelere gönderdi: 2-0

66.dakikada Beşiktaş'ın Japon yıldızı Shinji Kagawa, Jeremain Lens'in yerine oyuna girdi.

68. dakikada Güven Yalçın'ın ceza alanı dışından şutunda top kaleci Muhammed'de kaldı.

73.dakikada Güven oyundan çıktı Caner oyuna girdi. 74'de de Bursaspor'da Aytaç oyundan çıkarken yerine Kubilay girdi.

75.dakikada Bursaspor'un Yusuf'la sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı içindeki Kubilay kafayı vurdu ama top auta çıktı.

Beşiktaş maçtaki son oyuncu değişikliğini Necip ile yaparken Adriano oyundan çıktı. 87. dakikada Caner sarı kart gördü.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yıldızlaştığı gecede rakibini 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş - Bursaspor 11'ler...

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven Yalçın, Burak Yılmaz

Yedekler: Utku, Necip, Roco, Caner, Muhayer, Oğuzhan, Kagawa, Medel, Mustafa, Larin

Bursaspor: Muhammed, Umut, Vergini, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Latovlevici, Yusuf, Saivet, Umut Nayir

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Bursaspor’u konuk eden Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, tek değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor ile oynanan karşılaşmaya göre Caner Erkin’e ilk 11’de görev vermedi. Güneş, Caner Erkin’in yerine cezası sona eren Burak Yılmaz’ı görevlendirdi.

Kagawa’dan Japon selamı

Beşiktaş’ın yeni transferi Shinji Kagawa, Vodafone Park’ta siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu.

Siyah-beyazlıların tribünlere çağırdığı yıldız oyuncu, taraftarları Japonlara özgü bir şekilde selamladı. Taraftarlar da Kagawa’ya aynı şekilde karşılık verdi.

Tribünlerde Japonya bayrağı dikkati çekerken, Kagawa’yı takip etmek için 10 Japon gazeteci akreditasyon yaptırdı. Ayrıca Kagawa’yı izlemek için Japon taraftarlar da stattaki yerini aldı. Beşiktaşlı taraftarlar, Japon futbolcunun resminin yer aldığı ve isminin yazılı olduğu bir pankart açtı.

Tribünlerden Burak Yılmaz’a destek

Siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Burak Yılmaz ile tribünler arasındaki gerginlik sona erdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında tribünlerin bir kısmının desteklediği bir kısmının ise protesto ettiği tecrübeli oyuncunun tribünlere çağrılmasında bu sefer protesto yaşanmaması dikkati çekti.

Bursaspor taraftarı yok

Bursasporlu taraftarlar, İstanbul’daki karşılaşmada takımlarını destekleyemedi.

İl Spor Güvenlik Kurulu kararınca karşılaşmaya yeşil-beyazlı taraftarlar alınmazken, sezonun ilk yarısında Bursa’da oynanan mücadeleyi de Beşiktaşlı taraftarlar tribünden izleyememişti.

Bursasporlu taraftarlar için ayrılan deplasman tribününde Beşiktaşlı taraftarlar bulunurken karşılaşmayı yaklaşık 35 bin futbolsever izledi.

Bursaspor’da tek değişiklik

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, geçen hafta oynanan Atiker Konyaspor maçına göre tek değişikliğe gitti.

Aybaba, sakatlığı bulunan Tunay Torun’un yerine Henri Saivet’e görev verdi.