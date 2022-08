Siyah-Beyazlı ekipten yapılan transfer açıklaması şu şekilde:

"Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Erkek Basketbol Takımımız, Burak Can Yıldızlı’yı kadrosuna kattı. Burak Can Yıldızlı son olarak Pınar Karşıyaka forması giymişti.

Burak Can Yıldızlı kimdir?

22 Nisan 1994 doğumlu olan Burak Can Yıldızlı, 204 cm boyunda ve uzun forvet olarak görev almaktadır. Basketbola Anadolu Efes alt yapısında başlayan Burak Can Yıldızlı, 2010-2015 sezonları arasında Pertevniyal forması giydi. 2015-2016 sezonunda Büyükçekmece Basketbol forması altında 29 maça çıkan başarılı basketbolcu; 3 sayı ve 2 ribaund ortalamasıyla sezonu tamamladı. 2016-2017 sezonunda da Büyükçekmece Basketbol’da forma giyen Burak Can Yıldızlı ligde süre aldığı 23 karşılaşmada; 4.4 sayı ve 2.5 ribaund ortalamasıyla oynarken, FIBA Europe Cup’ta çıktığı 13 karşılaşmada; 7.2 sayı ve 3.5 ribaund ortalamalarını yakaladı. 2017-2018 sezonunda Büyükçekmece Basketbol ile 28 lig maçında parkede yer alan Burak Can Yıldızlı, 4.7 sayı ve 2.7 ribaund ortalamalarını yakalarken FIBA Europe Cup’ta görev aldığı 12 karşılaşmada; 5.1 sayı ve 3.7 ribaund ortamalarıyla oynadı. 2018-2019 sezonunda Beşiktaşımıza transfer olan Burak Can Yıldızlı ilk sezonunda 27 lig karşılaşmasında görev aldı ve 3.4 sayı, 3 ribaund ortalamalarıyla sezonu tamamladı. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 12 karşılaşmada parkede yer alan Milli Basketbolcu; 3.9 sayı ve 3.1 ribaund istatistiklerini yakaladı.

2019-2020 sezonunda Beşiktaşımız ile 20 lig maçında 9.6 sayı, 5.1 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarıyla başarılı bir performans ortaya koyan Burak Can Yıldızlı, Şampiyonlar Ligi’nde görev aldığı 15 karşılaşmada; 8.4 ribaund, 4.3 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla oynadı. 2020-2021 sezonunda Bahçeşehir Koleji ile 27 lig maçında parkeye çıkan Burak Can Yıldızlı; 6.6 sayı, 5.3 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla oynarken, Eurocup’ta 8 maçta; 7 sayı, 3.8 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarını yakaladı. 2021-2022 sezonunda Pınar Karşıyaka’da 26 lig maçına çıkan basketbolcu; 3.8 sayı ve 3.1 ribaund ortalamalarıyla oynarken, Şampiyonlar Ligi’nde 8 karşılaşmada 1.9 sayı, 1.9 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarını yakaladı. Burak Can Yıldızlı 2022-2023 sezonunda Beşiktaşımız ile sözleşme imzaladı."