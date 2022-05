Beşiktaş Buksa için resmi teklif yaptı!

Beşiktaş , New England'da forma giyen Polonyalı golcü Adam Buksa için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar sözleşmesi yıl sonunda sona erecek olan yıldız oyuncu için 2.5 milyon dolarlık teklifte bulundu. Ancak New England bu teklifi az buldu. Beşiktaş ile New England arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Kartal, ABD'lilerin inadını kırarsa Adam Buksa ile anlaşma sağlanacak... 25 yaşındaki yıldız oyuncu son vuruşlardaki başarısıyla dikkat çekiyor. Buksa ayrıca iki kanatta da forma giyebiliyor. Polonyalı oyuncu, New England'a 2019 yılında 4.2 milyon Euro'ya transfer oldu. Son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken Buksa kafa golleriyle de ön plana çıkıyor. Top saklama ve duvar olma özelliği ile dikkat çeken Polonyalı golcü Valerien Ismael'in listesinde ilk sıralarda yer alıyor. (Takvim)