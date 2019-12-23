Beşiktaş bu sezon kaç penaltı kazandı?

Beşiktaş Süper Lig'in 16.haftasında derbi maçta Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetti. Beşiktaş maçın ardından özellikle hakemler hakkında sert açıklamalar yaptı. Maçta yaşanan penaltı pozisyonları ve VAR incelemeleri hakkında da açıklamalar yapan Beşiktaş, konunun takipçisi olacaklarını da ifade etti. Peki ligin 16.hafta geride kalırken Beşiktaş ve diğer takımlar kaç penaltı kazandı?

Süper Lig'de penaltı raporu

7 - Fenerbahçe (5 gol)

6 - Galatasaray (5 gol)

5 - Yeni Malatyaspor (5 gol)

5 - Gaziantep FK (5 gol)

5 - Trabzonspor (3 gol)

4 - Antalyaspor (3 gol)

4 - Ç. Rizespor (3 gol)

4 - Göztepe (2 gol)

3 - Konyaspor (3 gol)

3 - Gençlerbirliği (3 gol)

2 - Beşiktaş (2 gol)

2 - Başakşehir (2 gol)

2 - Denizlispor (2 gol)

2 - Kasımpaşa (1 gol)

1 - Ankaragücü (1 gol)

1 - Kayserispor (1 gol)

0 - Alanyaspor

0 - Sivasspor

En çok penaltı kazanan Fenerbahçe oldu

Süper Lig'de geride kalan maçların ardından en çok penaltı kazanan takım 7 kez ile Fenerbahçe olurken ardından 6 kez ile Galatasaray geliyor. Lider Sivasspor ile bir maçı eksik Alanyaspor ise henüz penaltı vuruşu kazanamadı.



