Beşiktaş bu ikiliyle yükseldi: Aboubakar ve Larin

Süper Lig’de son 6 haftada aldığı galibiyetlerle yükselişe geçen Beşiktaş’ta santrforlar Vincent Aboubakar ve Cyle Larin, bu başarıya büyük katkıda bulundu. Beşiktaş adına beşer kez fileleri havalandıran Aboubakar ve Larin, 10 maçta 10 gole ulaştı. Siyah-Beyazlı ekibin santrforları ortaya koydukları performansla, önceki 4 sezonda görev alan diğer golcüleri geride bıraktı. Son sezonlarda santrforlarından beklediği performansı almakta zorlanan Beşiktaş, Aboubakar ve Larin’in katkılarıyla sıralamada büyük yükseliş gösterdi.

Geçen yıl da tutuk başlamıştı

Beşiktaş geçen sezon santrforda görev alan oyuncularıyla Süper Lig’deki ilk 10 maçta sadece 6 gol bulabildi. Kadroda yer alan Burak Yılmaz, Güven Yalçın ve Umut Nayir, takımları adına ikişer gol kaydedebildi. Siyah-Beyazlı ekibin golcü isimleri, 2018-2019’da 10 haftalık bölümde 7 kez gol sevinci yaşadı. Söz konusu sezonda görev alan Vagner Love 3, Mustafa Pektemek ve Alvaro Negredo ise ikişer kez fileleri havalandırdı.

İlk macerasında etkili değildi

2017-2018 sezonunda Beşiktaş kadrosunda yer alan santrforlar, 10 maçlık bölümde sadece 5 kez gol sevinci yaşayabildi. Cenk Tosun 4 gol atabilirken, Negredo sadece bir gollük katkıda bulunabildi. Beşiktaş’ın 2016-2017 sezonunda santrfor bölgesinde Cenk Tosun ve Ömer Şişmanoğlu’nun yanı sıra Vincent Aboubakar görev aldı. Aboubakar, bu sezonkine benzer bir başlangıç yaptığı ve tutuk bir performans sergilediği periyotta bir gol atarken, söz konusu bölümde Cenk Tosun 5 ve Ömer de 2 kez fileleri havalandırdı.

Yakın dönemde en iyi Mario Gomez'li sezon

Kara Kartal, santrforlarından en çok 2015-2016 sezonunda yararlandı. Alman futbolcu Mario Gomez’in yanı sıra Cenk Tosun, golleriyle şampiyonluk yaşanan sezonda önemli katkılar verdi. Gomez, 10 maçlık periyotta 8 kez fileleri havalandırırken, Cenk de 5 defa gol sevinci yaşadı.