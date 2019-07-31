Beşiktaş, Bruno Martins Indi transferini bitirmeye gitti

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın özellikle istediği Martins İndi için İngiltere çıkarması başladı. Futbol direktörü Ali Naibi, takımın kampından ayrılarak Stoke City ile pazarlıkları yüz yüze yürütmeye gitti.

27 yaşındaki stoper ile daha önce yıllık 1.5 milyon Euro'ya prensipte anlaşan Beşiktaş, oyuncunun ısrarla ayrılma isteğini koz olarak kullanacak. Siyah beyazlılar, Stoke City'nin 6 milyon Euro isteğine karşılık 4 milyon Euro'yu 3 eşit taksitte ödeme teklifinde bulunacak.

Beşiktaş'a gitmek istediğini Stoke'a ileten deneyimli oyuncunun transferinin hafta sonuna kadar resmiyet kazanması bekleniyor.

(Sabah)