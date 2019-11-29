Beşiktaş - Bratislava maçının ardından büyük terbiyesizlik

UEFA Avrupa Ligi'nde K Grubu'nda yer alan temsilcimiz Beşiktaş, 4 maç sonunda puanla tanışamamıştı. Ülke puanına ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Kara Kartal, ilk devreyi Daniel'in attığı golle 1-0 geride kapattı. İkinci yarı ortaya karakter koyan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 75'de Roco'yla eşitliği yakaladı, 90+2'de ise Ljajic'in penaltı golüyle sahadan 3 puanla ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, Slovan Bratislava’yı 2-1 yenerek Avrupa kupalarında üst üste yenilme şansızlığını da sonlandırdı.

Jan Kozak'tan büyük terbiyesizlik!

Slovan Bratislava’nın gruptan çıkma iddiasını sürdürmek için kazanması gerekiyordu. Alınan yenilgi sonrası Slovak ekibinin teknik heyeti çirkinleşti. Teknik direktör Jan Kozak, mücadelenin sonunda tribünlere dönüp el kol hareketleri yaptı ve küfür etti!

Siyah-Beyazlılar’ın yedek kulübesi bunu görünce Kozak’ın üstüne yürüdü ve büyük tepki gösterdi. Polis araya girerek olayın büyümesini önledi ve Kozak’a soyunma odasına kadar eşlik etti.

Süleyman Hatısaru

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