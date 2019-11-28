Son dönemde yakaladığı çıkışla ligde yeniden iddialı konuma gelen Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde ise henüz puanla tanışabilmiş değil. İlk maçta 4-2 yenildiği Slovan Bratislava karşısında bu defa prestij mücadelesine çıkacak Siyah-beyazlılar yine de tüm dikkatini lige verdiği için rotasyona gidebilir. Lens cezalı, Douglas ve Dorukhan devam eden sakatlıkları yüzünden forma giymeyecekler. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Burak Yılmaz, Ljajic, Elneny, Atiba ve Diaby gibi as oyuncuları dinlendireceği gelen bilgiler arasında. Bratislava’da da Apau ile 4 gole sahip Strelec sakatlıkları nedeniyle İstanbul’a gelmediler.

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CANLI BAHİSÇİLER İÇİN İSTATİSTİKLER

- Beşiktaş grupta çıktığı tüm maçlarda gol yedi.

- Slovan Bratislava grupta çıktığı tüm maçlarda gol yedi.

- Her iki ekibin de grupta çıktığı 4 maçın 3’ü 2.5 gol üzeri tamamlandı.

- Her iki takımın gruptaki 4 maçının 3’ünde ilk yarı gol atıldı.

TEK MAÇTA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’dan Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle oynanabilen Beşiktaş – Slovan Bratislava karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyeleri ev sahibi ekibin galibiyetine yöneliyor. Mücadeleyi kuponlarına ekleyen üyelerin %55’i temsilcimiz Beşiktaş’ın kazanacağı görüşünde.

MİSLİ.COM BAHİS UZMANI SERKAN ÇALIŞIR’IN YORUMU

Prestij için sahaya çıkacak olan temsilcimiz, ligde elde edilen müthiş seriden dolayı as isimlerinin önemli bir kısmını lige saklayacak; ancak bununla birlikte grubu da puansız kapatmak istemeyeceklerdir. Slovak ekibinin gruptan çıkma ihtimali var. Bunu sürdürmek için İstanbul'da kazanmalılar. Her iki ekibin de goller bulmasını bekliyorum.



