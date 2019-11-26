Beşiktaş - Bratislava maçı öncesi son dakika

UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda çıktığı 4 maçta 4 mağlubiyet alan Siyah-Beyazlılar, Kupa 2’de erken final yapmıştı. Slovakya ekibi Bratislava’ya deplasmanda 4-2’lik mağlubiyet alarak Avrupa Ligi’ne başlayan Beşiktaş, ardından İngiliz ekibi Wolves’a 1-0 kaybedip sonrasında Portekiz ekibi Braga’ya iç sahada 2-1, dışarıda da 3- 1’lik skorlarla yenilmişti. Peş peşe alınan bu sonuçlar sebebiyle taraftarını üzen Siyah-Beyazlılar, bu turnuvada perşembe günü sondan bir önceki prestij maçına çıkacak.

Grupta iddiası bulunmayan Beşiktaş, Vodafone Park’ta Bratislava’yı ağırlayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, takımın iddiasının bulunmaması sebebiyle bu mücadelede yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya süreceği öğrenildi. Bu karşılaşmada; Roco, Rebocho, Oğuzhan, Necip, Kartal Kayra, Boyd, Güven ve Umut gibi isimlerin şans bulması bekleniyor.