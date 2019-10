Süper Lig ve Avrupa’da alınan başarısız sonuçların yanı sıra bir de yönetim değişikliğine giden Beşiktaş, yeni başkanı Ahmet Nur Çebi’nin göreve gelmesinin ardından ilk resmi maçında Portekiz temsilcisi Braga’yı konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda geride kalan 2 maçta önce Slovan Bratislava’ya deplasmanda 4-2, sonra da Premier Lig temsilcisi Wolverhampton’a sahasında 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa Arenası’nda siftah yapmak istiyor. Grupta puanı olmayan ve son sırada yer alan siyah-beyazlılar, bu maçı kazanarak tur ümitlerini artırmak istiyor. Slovan Bratislava ve Braga’nın 4, Wolverhampton’ın ise 3 puanı bulunan grupta, Kartal taraftarı önünde kazanarak tur ümitlerini yükseltmenin peşinde.

Peki, Beşiktaş - Braga maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Beşiktaş - Braga maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Beşiktaş - Braga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

TSİ 19.55’te oynanacak olan karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez’in yardımcılıklarını ise Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Beşiktaş - Braga ilk 11'ler:

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Roco, Vida, Necip, Elneny, Oğuzhan, Ljajic, Caner, Boyd, Güven Yalçın

Beşiktaş'ın yedek kulübesi: Utku, Erdoğan, Kartal, Erdem, Atiba, Lens, Umut

Braga: Matheus, Sequeira, Santos, Andre Horta, Novais, Paulinho, Ricardo Horta, Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno

Puanla tanışamadı

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde iki maça çıkan Beşiktaş, henüz puan alamadı. İlk maçında Slovan Bratislava’ya 4-2 yenilen Siyah-Beyazlı ekip, ikinci maçında da İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers’a Vodafone Park’ta 1-0 mağlup oldu. Grupta 4 puanı bulunan Braga ise Avrupa ’da yenilgiyle tanışmadı. İlk maçında Wolverhampton Wanderers’ı rakip sahada 1-0’la geçen Portekiz ekibi, ikinci maçında Slovan Bratislava ile 2-2 berabere kalarak 4 puan topladı ve grup liderliğine yükseldi.

Teknik ekip zor durumda

Siyah-Beyazlılar’da üst üste gelen sakatlık haberleri teknik direktör Abdullah Avcı’yı zor durumda bıraktı. Sakatlıkları bulunan; Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Douglas, Abdoulay Diaby, Georges N’Koudou, Victor Ruiz ve Gökhan Gönül, bugün oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. 7 eksik sebebiyle kadroda önemli değişiklikler yaşanacak. Avcı’nın, Portekiz ekibi karşısına; Karius, Necip, Vida, Roco, Caner, Lens, Atiba, Elneny, Ljajiç, Güven ve Umut 11’iyle başlaması bekleniyor. Son haftalardaki performansıyla beklentilerin altında kalan Adem Ljajic’in, bugünkü mücadelede takımı sırtlayan isim olması planlanıyor.

Avrupa’da siftah peşinde

Çebi’nin ilk maçı

Beşiktaş-Braga mücadelesi, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi’nin bu görevindeki ilk maçı olacak. Pazar günü yapılan olağanüstü genel kurulda Beşiktaş Kulübünün 34. başkanı seçilen Çebi, başkan sıfatıyla ilk kez tribündeki yerini alacak.

Sakatlar can sıkıyor

Zorlu Braga maçı öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı da kadro kurmakta zorlanıyor. N’Koudou, Victor Ruiz, Gökhan Gönül, Douglas, Burak Yılmaz ve Diaby’nin Braga maçı öncesinde sakatlıkları bulunuyor. Hafta sonunda oynanan Ankaragücü karşılaşmasında sakat olduğu için forma giyemeyen Oğuzhan Özyakup ise takımla birlikte çalışıyor. Bu akşam Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde son antrenmanını yapıp Braga maçı için kampa girecek olan siyah-beyazlılarda, sakatların durumu da netlik kazanacak.

Taraftar kenetlendi

Ahmet Nur Çebi’nin başkan seçilmesinin ardından yaptığı açıklamalar, taraftarı da olumlu anlamda etkiledi. Çebi’nin taraftarı tekrar tribünlere çekmek istediğini söylemesi üzerine sosyal medyada kulübe destek olmak isteyen siyah-beyazlılar, Braga maçında da tribünlerdeki yerini alacak. Bu sezon boyunca iç saha maçlarında özellikle Fikret Orman yönetimini protesto eden tribünlerin, ilk kez 90 dakika boyunca sadece takıma destek vereceği bir karşılaşma olacak.

Braga ile 3. maç

Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Braga ile daha önce 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde karşı karşıya geldi. Grup aşamalarında bir üst tura çıkmayı başaran iki takım, son 32 turunda eşleşti. Portekiz’de oynanan ilk maçta 2-0 kazanan Beşiktaş, sahasındaki ikinci maçı 1-0 kaybetse de turu geçen taraf olmayı başarmıştı.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü hafta maçında yarın Portekiz temsilcisi Braga’yı konuk edecek siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 219. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 218 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 89 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 290 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 313 gol gördü.

"Kupa 2"de 117. maçı

Beşiktaş, Braga karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi’nde 117. kez sahada yer alacak. Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası’ndan UEFA Avrupa Ligi’ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 116 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 41 mağlubiyet gördü. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 184 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 144 gol gördü.

Beşiktaş’ın Avrupa performansı

Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası’nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalde mücadele etti.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini geçen sezon elde etti. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn’ı Vodafone Park’ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa’daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı. Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna’yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

Farklı mağlubiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyet üzüntüsünü ise 2007-2008 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool’a deplasmanda 8-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017’de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.

Hükmen galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı. Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos’un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Beşiktaş ayrıca 1986-1987’de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi’nin APOEL ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

Portekiz temsilcilerine karşı zorlanıyor

Beşiktaş, Portekiz takımlarıyla 14. kez karşı karşıya gelecek. Bu ülke temsilcileriyle daha önce 13 maç yapan siyah-beyazlı ekip, rakiplerini sadece 3 kez yenebildi. Beşiktaş, Portekiz takımlarıyla oynadığı beşer maçta ise beraberlik ve yenilgi aldı. Portekiz temsilcilerine 17 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 19 gol gördü. Beşiktaş’ın yarınki rakibi Braga ise Türk ekipleriyle oynadığı 12 karşılaşmada 7 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Türk takımlarına 20 gol atan Braga, 11 gol yedi.

Bu arada iki takım tarihlerinde iki kez karşı karşıya geldi. 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde birbirlerine rakip olan Beşiktaş ile Braga, birer galibiyet elde etti. Her iki ekip bu galibiyetleri deplasmanda aldı. Beşiktaş, Braga’yı Portekiz’de 2-0 yenerken, İstanbul’daki karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

En golcü oyuncu Oktay Derelioğlu

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor. Beşiktaş’ta geçmiş sezonlarda forma giyen futbolculardan Bobo ve Ricardo Quaresma on ikişer, Cenk Tosun da 11 kez fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens dörder gol atarken, Necip Uysal, Caner Erkin, Enzo Roco, Gökhan Gönül ve Adem Ljajic birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.