Abdullah Avcı yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı iki maçtan mağlubiyet ile ayrılan Beşiktaş üçüncü maçında Portekiz ekibi Braga'yı konuk edecek. Ahmet Nur Çebi'nin başkan seçilmesinin ardından ilk maçına çıkacak Beşiktaş rakibini yenerek bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyeti almak istiyor. Siyah-Beyazlı takımda sakatlığı bulunan Burak Yılmaz bu önemli maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

24 Ekim Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 19:55'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Burak Yılmaz oynamayacak!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Vodafone Park’ta Braga ile oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Ankaragücü maçında sakatlanan Burak Yılmaz'ın Braga ve Galatasaray maçlarında oynayamayacağı açıklandı.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu...

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül Douglas Santos, Domagoj Vida, Enzo Roco, Victor Ruiz Torre, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Georges Kevin N’Koudou, Burak Yılmaz, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Umut Nayir



