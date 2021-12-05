Beşiktaş, Borussia Dortmund maçının hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan 3 takımlı turnuva maçları ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş , yarın (6 Aralık) saat 13.00’te özel bir uçakla Almanya'ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı BVB Stadion’da TSİ 20.00’de yapacak. İdmanın ilk on beş dakikası basına açık olacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi TSİ 19.30’da bir basın toplantısı düzenleyecek.