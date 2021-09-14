Beşiktaş Borussia Dortmund maçına hazır

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ’ın da izlediği ilk on beş dakikası basına açık idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından tam sahada oynanan taktik maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş , UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu ilk maçında, yarın (15 Eylül) saat 19.45’te Vodafone Park’ta B. Dortmund ile karşılaşacak.