Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hazırlıklarını tamamladı

İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, Asbaşkan Emre Kocadağ, TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı’nın da izlediği, ilk on beş dakikası basına açık yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başlayan idman, pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, yarım sahada oynanan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 6. maçında yarın (7 Aralık) TSİ 23.00’te BVB Stadion’da Borussia Dortmund maçı hazırlıklarını tamamladı ile karşılaşacak.