Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig 'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u sahasında 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş , Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Borussia Dortmund maçının hazırlıklarına bu sabah gerçekleştirdiği idmanla başladı.

Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda yaptıkları çalışmayla günü tamamladı. Diğer oyuncular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. Dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile kondisyon koşuları yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, B. Dortmund maçı hazırlıklarına, yarın (13 Eylül) saat 11.30’da gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.