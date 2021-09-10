Beşiktaş , UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında 15 Eylül Çarşamba günü saat 19.45’te Vodafone Park’ta Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Bilet satışına ilişkin önemli detaylar da belli oldu.

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı biletleri ne zaman satışa çıkıyor?

Karşılaşmanın biletleri, 12 Eylül Pazar günü saat 11.00’de 2019-20 sezonunda Vodafone Park kombinesi olan taraftarlar için öncelikli olarak satışa sunulacaktır. Dortmund maçının biletleri, 13 Eylül Pazartesi günü saat 11.00’de genel satışa sunulacaktır.

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı bilet fiyatları

1. Kategori 490TL

2. Kategori 450TL

3. Kategori 390TL

4. Kategori 375TL

5. Kategori 325TL

6. Kategori 295TL

7. Kategori 200TL

8. Kategori 175TL

VIP 100: 1.250TL

VIP 101 – 126: 1.100TL

1903 A-E: 1.400TL

1903 B-D: 1.500TL

1903 C: 1.600TL





Bilet Alımı

Taraftarlar, biletlerini passo.com.tr, Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden satın alabilirler. Bir kişi, bir adet bilet satın alabilir. Bilet satın alacak taraftarların biletlerini satın almadan önce HES uygulamasındaki HES Kod Ayarları > Aşı Durumu > Hastalık Durumu ve Test Durumu bildirimlerini aktif hale getirmeleri gerekmektedir. Bu bildirimleri aktif hale getirmeyenler bilet satın alamayacaktır.

Öncelikli Satın Alım Hakkı

2019-2020 sezonunda Vodafone Park’ta kombinesi olan taraftarlar, biletlerini 12 Eylül Pazar günü saat 11.00 ile 13 Eylül Pazartesi günü saat 11.00 arasında öncelikli olarak satın alabilirler. Öncelikli alım için ayrılan bilet miktarı, mevcut kapasitenin %50’lik bölümüdür. B. Dortmund maçının biletleri, 13 Eylül Pazartesi günü saat 11.00’de genel satışa sunulacaktır.

Deplasman Tribünü

TFF Sağlık Kurulu kararı gereğince deplasman takımı taraftarlarına bilet satışı yapılmayacaktır.

Maç Günü HES Kontrolü

Bilet satın alan taraftarlar, son sağlık durumları HES kodu üzerinden otomatik olarak sorgulanacaktır. Sağlık durumunda değişme olan ve bilet satın alma kriterlerine uymayan (Covid 19’a yakalanan veya temaslı olan) taraftarların biletleri bloke edilecektir. Bileti bloke edilen taraftarlar, biletlerini (bilet satın alma kriterlerine uygun) başka bir kişiye transfer edebilecektir. Bu durum taraftarlara SMS ve E-mail olarak bildirilecektir.

Bilet Satın Alımına Dair Önemli Bilgiler

- T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimini* tamamlamış, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren HES'in onay verdiği taraftarlar stadyuma girebilecektir.

- Covid-19 geçirmiş kişiler ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 güne kadar HES onayı ile stadyuma girebilirler.

- 12 yaşını tamamlamış ve henüz aşı yaş grubuna dahil olmamış taraftalar, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyuma girebilecektir. Ancak söz konusu yaş grubuna aşı tanımlanması durumunda, 60 gün içerisinde aşı takvimini tamamlamamış kişiler stadyuma giriş yapamayacaklardır.

- Covid-19 PCR testi yaptırılamayan 12 yaş altındaki çocuklar stadyuma giremeyecektir.

*Aşı takvimini tamamlamış olmak:

1. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı olmak,

2. Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak.

HES uygulamanızın sürümünü güncel olup olmadığını kontrol edin.

Gazi-Engelli Tribün Bilet Talebi

Engelli ve Gazi taraftarlar, bilet taleplerini Engelli Bilet Talep Formu’nu eksiksiz doldurarak yapabilecektir.

Engelli tribün bileti, Vodafone Park engelli tribün kapasitesiyle sınırlı olduğundan 12 Eylül Pazar günü saat 11.00 itibarıyla yapılacak talepler, sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır.

Engelli tribün biletlerinden faydalanacak taraftarların BJK logolu Passolig kartlarının olması gerekmektedir.

*Gazi taraftarlar, engelli talep formunun “Engellilik Oranı” bölümüne gazi olduklarını belirtmek için “Gazi” yazıp formu tamamlamaları gerekmektedir.

**Engelli taraftar bilet yüklemelerinde HES Kodu zorunludur.

***Taraftarlaın engellilik durumunu belirten belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlar stadyuma alınmayacaktır.



