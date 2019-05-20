Süper Lig'de az olan şampiyonluk umutlarını önceki akşam Trabzonspor deplasmanında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle bitiren Beşiktaş'ın zaman geçirmeden yeni sezon transferleri için düğmeye bastığı ortaya çıktı.

Sezonun ikinci yarısından beri eski hocası Samet Aybaba'nın Bursaspor'a kazandırdığı sol bek Umut Meraş'ı takibe alan Siyah-Beyazlılar'ın hedefindeki bir başka oyuncununun da bonservisi Everton'da olan ancak Belçika ekiplerinden Anderlecht'te kiralık olarak forma giyen Yannick Bolasie olduğu iddia edildi.

İngiliz basını, Everton'ın 25 milyon pound karşılığında Crystal Palace'tan alıp, beklentileri karşılayamadığı için Anderlecht'e kiraladığı 29 yaşındaki Demokratik Kongolu kanat oyuncusu için 7 milyon pound talep ettiğini, Beşiktaş'ın ise kiralama formülü üzerinde durduğunu duyurdu.

Yannick Bolasie bu sezon 36 maçta forma giyip 6 gol atıp, 8 de asist yaptı. (Star)