Beşiktaş Boateng transferinde ısrarcı!

Beşiktaş Kevin Prince Boateng transferinde oldukça ısrarcı. Siyah-Beyazlı Yönetim, 32 yaşındaki golcünün transferi için önümüzdeki günlerde İtalya'ya hareket edecek.

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Siyah-Beyazlı Yönetimin, Sassuolo ile masaya oturacağı ve yıldız oyuncuyu transfer etmek için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

TRANSFER BİTTİ!

Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen Boateng'in de Beşiktaş'ı istediği ve kulübünden bu konuda yardım isteyeceği bildirildi. Çizme basınına göre Kartal bu transferi bitirdi. İtalya'da çıkan haberlere göre Beşiktaş, Boateng'in menajeri ile prensipte anlaşma sağladı.

431 MAÇ 67 GOL

Kariyerinde 431 maça çıkan Kevin Prince Boateng 67 gol atarken 51 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu 10 numara bölgesinde de oynayabiliyor.

15 KEZ MİLLİ OLDU!

Boateng Almanya Milli Takımı'nın altyaş gruplarında forma giydi. Sonrasında ise Gana Milli Takımı'nı tercih etti ve 15 kez milli oldu.

Kaynak: Takvim