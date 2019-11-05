Beşiktaş bir ayda siyahtan beyaza!

Beşiktaş boyut değiştirdi... Ligde ilk 6 hafta sonunda lider Alanyaspor'un 9 puan gerisinde 16. sırada bulunan Kartal son 4 maçta topladığı 10 puanla 8. sıraya çıkarken liderle arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Beşiktaş bu süreçte G.Saray ve Alanyaspor gibi güçlü ekipleri de devirdi.

AHMET NUR ÇEBİ UĞURLU GELDİ

Ligde ilk 6 maçta kalesinde 12 gol gören Siyah-Beyazlılar son 4 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü. Beşiktaş Ahmet Nur Çebi başkanlığında ligde oynadığı 2 maçı da galip bitirdi.

AVCI YANLIŞLARINDAN DÖNDÜ

G.Saray maçına son şansı denilen Avcı hem derbiyi hem de Antalya maçlarını kazandırdı. Pasa dayalı oyun sistemi yerine takımını dikey olarak oynatarak Beşiktaş'ı canlandırdı.

KARANLIKTAN AYDINLIĞA

Ligde ilk 6 hafta sonunda büyük eleştiriler alan Beşiktaş son 4 maçta gücünü herkese göstermeyi başardı.

Kaynak: Takvim