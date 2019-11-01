Yönetim Kurulu Üyeleri; Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Ahmet Mesut Urgancılar, Umut Şenol ve Hakan Daltaban ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selçuk Sarıyar, Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcıları; Esra Yenidünya, Ali Rıza Yılmaz, Ender Topçuoğlu, Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Selçuk Curoğlu, Beşiktaş Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Özge Belen, Beşiktaş Belediyesi Kurumsal İletişim Direktörü Çağdaş Yıldız ve Beltaş Genel Müdürü Eda Manav da ziyarette yer aldı.

Ahmet Nur Çebi, sıcak bir ortamda geçen nezaket ziyaretinin sonunda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a Beşiktaş forması hediye etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.