Beşiktaş Beko ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Siyah-Beyazlılar, takım formasının göğüs sponsorluğu için beklenen anlaşmayı dün resmen duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, Beko ile 2 yıllığına anlaştı. Önceki sponsor Vodafone’dan yıllık 18 milyon TL kazanan Beşiktaş, Beko’yla yaptığı anlaşmayla bu konudaki gelirini artırdı. Kara Kartal, yeni sponsorundan 2 yıl için 42 milyon TL gelir elde edecek. Beşiktaş Kulübü, bu anlaşmayı resmi internet sitesinden Başkan Ahmet Nur Çebi ve Beko’nun sahibi Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un fotoğrafıyla birlikte duyurdu.

‘14 yılda 17 kupa kazandı’

Anlaşmayla ilgili olarak açıklamada bulunan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Yaptığımız yeni anlaşma ile efsane sponsor Beko’yu 16 yıl aradan sonra bu değerli formanın göğsüne taşıyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Sponsorluğun bu yeni döneminin her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyorum. Beko daha önce 1990-2004 yılları arasında Beşiktaş Futbol Takımı’nın formasında göğüs sponsoru olarak yer aldı. Bu sürede Beşiktaş, 5 lig şampiyonluğu ve toplamda 17 kupa kazanarak tarihindeki en başarılı dönemi yaşarken, Beko markası da tüm taraftarların gönlünde çok özel bir yere sahip oldu, ’efsane sponsor’ unvanını kazandı” dedi.