Fenerbahçe, resmi açıklamayla basketbol takımının rutin sağlık kontrollerinde bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında corona virüsü belirtilerine rastlandığını açıklamıştı.

Bu gelişme sonrası Sarı-Lacivertliler ile 8 Mart'ta karşı karşıya gelen Beşiktaş Sompo Sigorta'da da kontrol kararı alındı.

8 Mart'ta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Siyah-Beyazlılar'da basketbol takımının kontrolden geçirilmesine yönelik bir karar çıktı.

Sloukas, Datome, Williams, Nunnally ve Thomas yoktu

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı mücadeleye Efe Ergi Tırpancı, Ekrem Sancaklı, Leo Westermann, Melih Mahmutoğlu, Nikola Kalinic, Egehan Arna, Nando De Colo, Jan Vesely, Berkay Candan, Bobby Dixon, Ahmet Düverioğlu ve Joffrey Lauvergne kadrosuyla çıkmış Luigi Datome, Derrick Williams, James Nunnally, Kostas Sloukas ve Malcolm Thomas yabancı kuralı nedeniyle kadroda yer almamışlardı.

Beşiktaş daha sonra yaptığı açıklamayla takım kadrosundaki kimsede corona virüsü belirtilerine rastlanmadığını belirtti.

Orhan Yıldırım | FANATİK ÖZEL