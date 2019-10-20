Beşiktaş’ta seçimli olağanüstü genel kurulda yapılan oylama sonucunda kazanan Ahmet Nur Çebi, Siyah-Beyazlılar'ın yeni başkanı oldu.

Toplam 20 sandıkta verilen oylar Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay'dan hangisinin yeni başkan olacağını belirledi. 17:00'de sona eren oy verme işleminin ardından 16 sandıktaki resmi sonuçlar açıklandı ve 4 sandık kala Ahmet Nur Çebi, 1704 oy farkla Serdal Adalı'nın önünde yer alıyor.

Beşiktaş'ın devam eden sayım işlemi sonucunda 34. başkanı Ahmet Nur Çebi oldu. Twitter hesabından da açıklama yapan Çebi, "Söz verdiğimiz gibi bugünden itibaren güçlü Beşiktaş için çalışmalarımıza tüm hızıyla başlayacağız. 21 Ekim 2019 itibari ile Beşiktaş’ta yepyeni bir dönem başlıyor. Hepimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş başkanlık seçiminde sandık sonuçlarını canlı olarak aktarıyoruz

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1. Sandık

Serdal Adalı: 176

Ahmet Nur Çebi: 211

Hürser Tekinoktay: 15

2. Sandık

Serdal Adalı: 170

Ahmet Nur Çebi: 260

Hürser Tekinoktay: 22

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3. Sandık

Serdal Adalı: 153

Ahmet Nur Çebi: 250

Hürser Tekinoktay: 25

4. Sandık

Serdal Adalı: 142

Ahmet Nur Çebi: 231

Hürser Tekinoktay: 23

5. Sandık

Serdal Adalı: 140

Ahmet Nur Çebi: 217

Hürser Tekinoktay: 20

6. Sandık

Serdal Adalı: 184

Ahmet Nur Çebi: 192

Hürser Tekinoktay: 26

7. Sandık

Serdal Adalı: 157

Ahmet Nur Çebi: 233

Hürser Tekinoktay: 20

8. Sandık

Serdal Adalı: 145

Ahmet Nur Çebi: 203

Hürser Tekinoktay: 24

9. Sandık

Serdal Adalı: 177

Ahmet Nur Çebi: 215

Hürser Tekinoktay: 15

10. Sandık

Serdal Adalı: 172

Ahmet Nur Çebi: 186

Hürser Tekinoktay: 27

11. Sandık

Serdal Adalı: 163

Ahmet Nur Çebi: 261

Hürser Tekinoktay: 34

12. Sandık

Serdal Adalı: 152

Ahmet Nur Çebi: 280

Hürser Tekinoktay: 46

13. Sandık

Serdal Adalı: 71

Ahmet Nur Çebi: 375

Hürser Tekinoktay: 47

14. Sandık

Serdal Adalı: 114

Ahmet Nur Çebi: 342

Hürser Tekinoktay: 44

15. Sandık

Serdal Adalı: 94

Ahmet Nur Çebi: 312

Hürser Tekinoktay: 46

16. Sandık

Serdal Adalı: 101

Ahmet Nur Çebi: 247

Hürser Tekinoktay: 24

TOPLAM;

Serdal Adalı: 2311

Ahmet Nur Çebi: 4015

Hürser Tekinoktay: 458

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BEŞİKTAŞ SEÇİMLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NDA NELER YAŞANDI?

Beşiktaş’ta bugün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları erken saatte Akatlar’a gelerek, genel kurulda oy kullanacak olan üyeleri kapıda karşıladı.

Beşiktaş’ta bugün yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde oy kullanacak üyeler Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’ne geldi. Erke saatte kongre alanına gelen başkan adayları Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay da, kurmaylarıyla birlikte üyeleri kapıda karşıladı. 3 başkan adayı, birbirlerine başarı diledikten sonra, genel kurula gelen üyelere ‘hoş geldiniz’ dedi ve kongrenin başlamasını bekledi.

Beşiktaş'ın eski Başkanı Fikret Orman'ın saat 15'de oy vermek için Akatlar Spor Kompleksi’ne gelmesi bekleniyor.

11:15 | Kongrede oy verme işlemi başladı.

12:00 | Şu anda oy veren seçmen sayısı 2768 olarak açıklandı. Kongre üyelerinin seçime oldukça yoğun katılım gösterdiği öğrenildi.

13:20 | Oy veren seçmen sayısı 4797'ye ulaştı.

14:00 | Oy veren seçmen sayısı 6321 oldu.

15:30 | Kongrede oy veren seçmen sayısı 7549'a ulaştı.

16:00 | Oy veren seçmen sayısı 8174'e yükseldi.

17:00 | Seçime toplam 8.644 kişi katıldı

Ahmet Nur Çebi oyunu kullandı

Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı. Çebi, genel kurula katılım oranı hakkında ise, “İstediğim kadar değil. Daha da artmasını bekliyorum” dedi.

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, oy verme işlemini tamamladı. Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ın ardından oyunu kullanan Çebi, “Teveccüh ediyorum. Camiama hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Diğer iki başkan adayına da başarılar diliyorum. Ben vazifemi yaptım. Camiam için en hayırlısı olsun” diye konuştu.

Çebi, genel kurula katılım oranı hakkında da, “Daha da artmasını bekliyorum. İstediğim kadar değil ama artacaktır, umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan saat 15.30 itibariyle genel kurula oy vermek için gelen üye sayısının 7 bin 549 olduğu açıklandı.

Fikret Orman: “İç çekişmeler Beşiktaş’a zarar verir”

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Hep beraber yeni başkanımıza destek olmamız lazım. İç çekişmeler Beşiktaş'a zarar verir. Biz bunu son süreçte sağlayamadık, inşallah yeni dönemde yeni başkanla sağlanır” diye konuştu.

Beşiktaş’ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da başkanlık seçimi için oy kullanmaya Başkan Fikret Orman da geldi. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Orman, “Hayırlı olsun bütün arkadaşlara. Demokratik bir seçim oluyor. Daha evvel de söyledim, bu seçim 1 gün. Seçimden sonra yeni yönetimin yaklaşık bin günlük icraat dönemi var. Hep beraber yeni başkanımıza destek olmamız lazım. İç çekişmeler Beşiktaş'a zarar verir. Biz bunu son süreçte sağlayamadık, inşallah yeni dönemde yeni başkanla sağlanır” dedi.

Adalı oyunu kullandı

Beşiktaş Başkan adayı Serdal Adalı, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu eşi ile birlikte kullandı.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda başkan adaylarından Serdal Adalı, oy verme işlemini tamamladı. Basın mensuplarına sandık başında kısa bir açıklama yapan Adalı, "Hayırlı, uğurlu olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Adalı'dan sonra sandık başına gelen eşi Eren Adalı da oy verme işlemini tamamladı.

Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, oy verme işlemini tamamladı. Sandık başında açıklamalarda bulunan Tekinoktay, "Beşiktaş’a hayırlı olsun. Kazanırsak bir kaygım var. Benim Passolig'im yok. Galatasaray maçına Passolig almama gerek var mı, onu bilmiyorum. İlk işim herhalde Passolig almak olacak” şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ta başkanlık seçimine yoğun katılım

Beşiktaş Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurula yoğun katılım sağlandı. Saat 13.00 itibariyle 3 binin üzerinde genel kurul üyesi oy kullanmak için Akatlar Spor Salonu'na geldi.

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurula katılım beklenenin üzerinde oldu. Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay'ın başkanlık için mücadele ettiği genel kurula, siyah-beyazlı kulübün genel kurul üyeleri yoğun katılım gösterdi. Sandıklar saat 11.00'de oy kullanımına açılırken, 13.00 itibariyle 3 binin üzeride genel kurul üyesinin oy vermek için Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ne geldiği öğrenildi.

Beşiktaşlı eski sporcuların yanı sıra, iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim, başkanlık seçimi için genel kurulda oy kullandı.

Rıza Çalımbay oyunu kullandı

Beşiktaşlı eski futbolcu ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’na gelerek oy kullandı.

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy kullanma işlemi başladı. Beşiktaş Genel Kurul üyesi ve siyah-beyazlı eski futbolcu Rıza Çalımbay, Akatlar Spor Salonu’na gelerek oyunu kullandı. Oy kullanırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çalımbay, “Beşiktaş için hayırlı olsun. Beşiktaş için iyi olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Pascal Nouma: “İlk defa bir seçime katılıyorum

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanan siyah-beyazlıların eski futbolcusu Pascal Nouma, “Benim için çok önemli bir gün. İlk defa seçime katılıyorum. Mutluyum" diye konuştu.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve siyah-beyazlıların yeni başkanının seçileceği olağanüstü seçimli genel kurulda oy kullanmaya geldi. Oyunu sandığa attıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nouma, “Benim için çok önemli bir gün. İlk defa seçime katılıyorum, mutluyum. Eski başkana teşekkür ediyorum. Bilmiyorum yeni başkan kim olacak. Ben yaşlandım ama Beşiktaşlıyım. Benim oğlum futbolcu olarak geliyor. O futbol oynayacak” dedi.

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaşlılar özgürdür!

Kongre'de ilk olarak başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi konuştu. Çebi'nin açıklamaları şöyle;

Beni tanıdığınızı düşünüyorum. 7 yıl önce sıkıntılar vardı, elimi taşın altına koydum.Şimdi aynı hislerle tekrar göreve talibim. Bu sefer başkan adayı olarak geliyorum. Ben 7 sene önce niye geldiysem bugün de o sebeple geldim. 7 yıl içinde neden burada durduysam bu sebep. Hizmet aşkıyla bugün Beşiktaş için yol ayrımıdır. Mümkünse olabildiği kadar katılım istedim. Ben katılımcı Beşiktaş, paylaşımcı bir Beşiktaş'ı istiyorum. Beşiktaş'ın genel kurulu üzerinde söylenen bazı şeylerin doğru olduğuna inanmıyorum. Bunlar bindirilmiş kıtalardır. Beşiktaşlılar özgürdür, özgür iradesiyle oy kullanır. Beşiktaş'ta bindirilmiş kıtalar yoktur. Kimsenin oyunu lekelemeye kimsenin hakkı yoktur. Bugün birlik beraberliğimizi burada herkese gösterelim. Tek istediğim bu. Beşiktaş'a yakışır genel kurul istiyorum.

Tekinoktay: “Metin-Ali-Feyyaz’lı döneme dönmeyi vadediyoruz”

Ahmet Nur Çebi gibi salona gelen üyelere teşekkür eden başkan adayı Hürser Tekinoktay da, “4 ay önce seçim vardı. O gün Fikret Orman’la yarışıyorduk, bugün 2 aday daha var. Beşiktaş’a yakışan bir kongre olsun. Burada bulunan bütün Beşiktaşlılara 4 ay sonra yeniden geldikleri için teşekkür ediyorum. 19 yıl sonra değişime inanan arkadaşlara, verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Saygı duyulan Beşiktaş’ı yeniden hayata geçirmek için aday oldum. Metin-Ali-Feyyaz’lı dönemi tekrar yaşatmak istiyoruz, özkaynak düzenimize dönmek istiyoruz, bu nedenle adayız. Son 7 yılda kulüp olarak 1 milyar TL kazanıldı. Ancak önümüzdeki 30 yıllık gelirlerimizin temlik edildiği bir durum var. Bu da sistemin çöktüğünü gösteriyor. Bankaların kapısından çıkıp, üretim ekonomisine dönmek için buradayız. Bankalardan aldığı borçlarla yürüyen bir Beşiktaş değil, özsermayesiyle ayakta duran bir Beşiktaş vadediyoruz. Futbol takımının bütçesini iş adamlarına değil, futbolun duayenlerine emanet etmek istiyoruz. Kulübü halka açarak 100 bin üyeye sahip olmayı vadediyoruz. Hepinizin desteğini mavi pusulada bekliyorum. Bugün sonuç ne olursa olsun kazanan Beşiktaş olacaktır” diye konuştu.

Adalı: “Kazanan Beşiktaş olsun”

Son olarak kürsüye gelen Serdal Adalı ise şunları söyledi:

“Bugün burada sizlerin tercihleriyle Beşiktaş için bembeyaz bir sayfa açacağız. Bu dönem, Beşiktaş için hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaş’ın desteğe, birliğe çok ihtiyacı olan bu dönemde sorumluluk alan herkese teşekkür ediyorum. Beşiktaş için en doğru kararın çıkacağına inanıyorum. Kazanan Beşiktaş olsun.”

Adalı’nın konuşmasının ardından kongre divan başkanlığı, üyelere oy kullanımı için gerekli bilgileri verdi ve oy kullanma işlemi başladı.

14 bin 950 üye var

Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimde adaylardan Ahmet Nur Çebi krem, Serdal Adalı kırmızı, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusulayı tercih etti. Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay’ın yarışacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında 14 bin 950 üyeden 10 bininin oy kullanması bekleniyor.