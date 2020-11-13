Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair bir çok konuda açıklamalarda bulundu. Siyah-Beyazlı takımın eski golcülerinden Cenk Tosun’un devre arasında takıma katılması ile ilgili soruya Çebi, şu şekilde cevap verdi: “Tabii ki iyi futbolcu alalım, daha başarılı olsunlar isteriz. Takımı gençleştirmek ve ekonomik olarak küçültmek gibi hedeflerimiz var. Bununla ilgili eksik transferimiz oldu. Tamamlayamadık, limit açısından, oyuncu talepleri yüksek geldi olmadı. Bir forvet istiyorum. O an tamamlayamadık. Onu bu transfer döneminde şartlarımıza uygun şekilde gerçekleştirmek kafamızda var.”

‘Kaleci almayacağız’

“Cenk gündeme geliyor ama sakatlığı da geçmiş, oynadı. Devre arasında top oynama şansı olursa denemek isterim. Kaleci oynayarak kaleci olabiliyor. Bir kaleci aldığınızda Ersin ve Utku’nun geleceğini yok edeceksiniz. Bu iki çocuktan umutluyum. Hocamız da umutlu. Çocukların önünün kesileceği operasyon Beşiktaş adına sağlıklı olmayacaktır. Bu çocuklara şans vermeye devam edeceğim. Hocamın da o zihniyette olduğunu düşünüyorum.”

‘Hocayla yola devam’

Çebi, Sergen Yalçın’ın ayrılığının söz konusu olmadığını belirterek, “İkimizin de amacı Beşiktaş’ın başarısı. Böyle bir ayrılığın söz konusu olacağını düşünmüyorum. Sıkıntılı günler geçiriyoruz, böyle günlerde ne hocam ne biz Beşiktaş’ı yalnız bırakmayız. İniş ve çıkışlar olacaktır. Sergen Yalçın’la yola devam ediyoruz. İkimizin de amacı aynı, Beşiktaş başarılı olsun” diye konuştu.

‘FIFA ve UEFA sözünü tutmadı’

Pandemi sürecinde FIFA ve UEFA’nın verdiği sözleri tutmadığını da söyleyen Çebi, şunları aktardı: “FIFA, UEFA gibi kurumların söylemleri başta güzeldi. ’Ekonomik olarak kulüpleri rahatlatacağız, mali sıkıntıları erteleteceğiz’ gibi söylemler varken birdenbire bir şey yokmuş gibi hareket ettiler, verdikleri sözlerin hiçbirini tutmadılar.”



